Nba 2022/2023, programma ultima giornata: tutte le partite in tv, canale e orari (Di domenica 9 aprile 2023) Appassionati di basket e non solo, non prendete impegni per la serata di Pasqua. L'NBA scende infatti in campo per l'ultima giornata della regular season 2022/2023 ed è pronta a regalare spettacolo. Tutti e 15 i match si giocheranno nella stessa giornata e ad orari perfetti per il pubblico italiano. Si parte alle ore 19:00 e si va avanti fino a mezzanotte. Il canale di riferimento è Sky Sport NBA (canale 209), che seguirà tutte le gare dell'ultima giornata con un'imperdibile diretta basket. I telecronisti commenteranno dunque ogni singola partita, saltando da un campo all'altro, per non far perdere neppure un'emozione. Appuntamento dunque stasera, domenica 9 aprile, dalle ore 19:00 su Sky Sport NBA.

