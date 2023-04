"Nascosta tra le corsie dell'ospedale". Berlusconi? Chi è questa donna (Di domenica 9 aprile 2023) C'è anche Noelle fuori dal San Raffaele di Milano. Lei, la storica pasionaria di Silvio Berlusconi, ha deciso di omaggiare il suo idolo: Silvio Berlusconi. "Nascosta" dagli sguardi dei cronisti, Noelle da mercoledì è fissa tra le corsie dell'ospedale, con un rosario tra le mani. "Io quando vengo qui prego solo per lui - spiega all'Adnkronos dopo aver preso i voti - Mi sono anche messa a piangere". La sua preghiera per il leader di Forza Italia che segue da ben 35 anni? "Signore ricordati di tutte le opere che ha fatto, del bene che ha seminato e se qualche male ha fatto, dato che siamo tutti peccatori, dimentica e perdona. E ti prego lasciacelo ancora per un po', perché ha ancora tanto da dare". Noelle pensa però anche agli altri ricoverati: "Prego per tutti gli ammalati, per spirito ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) C'è anche Noelle fuori dal San Raffaele di Milano. Lei, la storica pasionaria di Silvio, ha deciso di omaggiare il suo idolo: Silvio. "" dagli sguardi dei cronisti, Noelle da mercoledì è fissa tra le, con un rosario tra le mani. "Io quando vengo qui prego solo per lui - spiega all'Adnkronos dopo aver preso i voti - Mi sono anche messa a piangere". La sua preghiera per il leader di Forza Italia che segue da ben 35 anni? "Signore ricordati di tutte le opere che ha fatto, del bene che ha seminato e se qualche male ha fatto, dato che siamo tutti peccatori, dimentica e perdona. E ti prego lasciacelo ancora per un po', perché ha ancora tanto da dare". Noelle pensa però anche agli altri ricoverati: "Prego per tutti gli ammalati, per spirito ...

