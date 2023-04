Napoli, salva bimba che stava soffocando: aiutato da 118 al telefono (Di domenica 9 aprile 2023) Non si è tirato indietro quando ha sentito le urla disperate provenire all’interno di un’auto. Nell’abitacolo, una bambina di 4 anni che stava soffocando e i suoi familiari. Antonio Lebro, 36enne napoletano, le ha salvato la vita praticando le prime manovre di soccorso, aiutato al telefono da un operatore del 118. Napoli, salva bimba che stava soffocando: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 9 aprile 2023) Non si è tirato indietro quando ha sentito le urla disperate provenire all’interno di un’auto. Nell’abitacolo, una bambina di 4 anni chee i suoi familiari. Antonio Lebro, 36enne napoletano, le hato la vita praticando le prime manovre di soccorso,alda un operatore del 118.che: L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

