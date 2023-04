Napoli, per Osimhen niente Champions: le ultime (Di domenica 9 aprile 2023) Mercoledì la sfida d’andata a San Siro tra Milan e Napoli di Champions League, dove dovrebbe mancare Osimhen tra gli azzurri Mercoledì la sfida d’andata a San Siro tra Milan e Napoli di Champions League, dove dovrebbe mancare Osimhen tra gli azzurri. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il nigeriano non riuscirà a recuperare per la partita contro i rossoneri. Anche ieri si è allenato a parte, stando ai report di allenamento della società. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 aprile 2023) Mercoledì la sfida d’andata a San Siro tra Milan ediLeague, dove dovrebbe mancaretra gli azzurri Mercoledì la sfida d’andata a San Siro tra Milan ediLeague, dove dovrebbe mancaretra gli azzurri. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il nigeriano non riuscirà a recuperare per la partita contro i rossoneri. Anche ieri si è allenato a parte, stando ai report di allenamento della società. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Il Napoli è sparito, una squadra strepitosa è diventata normale ( La Stampa) Il Napoli perfetto si è inceppato. Co… - GoalItalia : 'In un mondo così freddo come il nostro, tutto questo non si vede' ?? L'amore di Osimhen per Napoli ?? - realvarriale : Napoli 74 Lazio 58 Roma 53 Raramente in passato una classifica così, nella quale le squadre del centro-sud pos… - Profilo3Marco : RT @sportmediaset: Spalletti: 'Serviva carattere per ripartire. Di Lorenzo? Splendido' #Napoli #Spalletti - Profilo3Marco : RT @sportmediaset: Osimhen stringerà i denti per non perdersi il Milan, Simeone è out #napoli -