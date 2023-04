Napoli, Osimhen sorprende tutti. Sorpresa di Pasqua per i napoletani? LA FOTO (Di domenica 9 aprile 2023) Osimhen si allena da solo a Pasqua per la partita di Champions: il super indizio che fa tremare il Milan. Victor Osimhen si allena da soloa Pasqua per essere in forma per la partita di UEFA Champions League tra Milan e Napoli. La squadra azzurra dovrà fare a meno di Giovanni Simeone, quindi la presenza di Osimhen è fondamentale per il successo della squadra. Osimhen SI ALLENA A Pasqua Osimhen ha pubblicato una FOTO su Instagram che lo ritrae mentre si allena sul campo da solo per una seduta di allenamento personalizzata. Questo è un segnale positivo che dimostra la determinazione del giocatore nel recuperare la forma fisica in tempo per la partita. Nonostante oggi non sia prevista alcuna sessione di allenamento a ... Leggi su napolipiu (Di domenica 9 aprile 2023)si allena da solo aper la partita di Champions: il super indizio che fa tremare il Milan. Victorsi allena da soloaper essere in forma per la partita di UEFA Champions League tra Milan e. La squadra azzurra dovrà fare a meno di Giovanni Simeone, quindi la presenza diè fondamentale per il successo della squadra.SI ALLENA Aha pubblicato unasu Instagram che lo ritrae mentre si allena sul campo da solo per una seduta di allenamento personalizzata. Questo è un segnale positivo che dimostra la determinazione del giocatore nel recuperare la forma fisica in tempo per la partita. Nonostante oggi non sia prevista alcuna sessione di allenamento a ...

