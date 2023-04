Napoli, Osimhen si allena anche a Pasqua: l’indizio social sui tempi di recupero (Di domenica 9 aprile 2023) È Pasqua e l’allenatore ha concesso un giorno libero alla squadra? Poco importa per Victor Osimhen, che ha indossato completo e scarpe ed è sceso in campo per allenarsi. Come testimonia la foto postata sui social, l’attaccante del Napoli si allena anche nella giornata di Pasqua, determinato a recuperare al più presto dall’infortunio. Difficile vederlo in campo già contro il Milan (anche se mai dire mai), ma ciò che è certo è che il nigeriano non vede l’ora di tornare in campo e sta facendo il possibile per accelerare i tempi. Non possono che sorridere i tifosi del Napoli di fronte alla dedizione del proprio centravanti. “Dio è il più grande”. Storia-indizio di ... Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) Èe l’tore ha concesso un giorno libero alla squadra? Poco importa per Victor, che ha indossato completo e scarpe ed è sceso in campo perrsi. Come testimonia la foto postata sui, l’attaccante delsinella giornata di, determinato a recuperare al più presto dall’infortunio. Difficile vederlo in campo già contro il Milan (se mai dire mai), ma ciò che è certo è che il nigeriano non vede l’ora di tornare in campo e sta facendo il possibile per accelerare i. Non possono che sorridere i tifosi deldi fronte alla dedizione del proprio centravanti. “Dio è il più grande”. Storia-indizio di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : 'In un mondo così freddo come il nostro, tutto questo non si vede' ?? L'amore di Osimhen per Napoli ?? - anperillo : Quando si dice: “solo a #Napoli…” ?? #Osimhen #Passeggeromhen @sscnapoli - tuttosport : ????? Plusvalenze, a Napoli tempi lunghi ?? C’è Osimhen in ballo - sportli26181512 : Napoli anti Milan: decisione last minute per Osimhen. E per correre c’è Lozano: Napoli anti Milan: decisione last m… - ildiavolo_d : RT @sportmediaset: Paura ricadute e obiettivo panchina: Osimhen resta in dubbio per il Milan #Osimhen #Napoli #MilanNapoli -