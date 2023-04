Napoli, Osimhen non recupera. A Milano non ci sarà (Di domenica 9 aprile 2023) Osimhen non recupera, salterà la trasferta di Milano Brutte notizie per Luciano Spalletti che quasi sicuramente dovrà fare a meno di Vitor Osimhen, che con … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 9 aprile 2023)non, salterà la trasferta diBrutte notizie per Luciano Spalletti che quasi sicuramente dovrà fare a meno di Vitor, che con … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

