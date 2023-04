Napoli, Osimhen assente col Milan: Spalletti ridisegna l’attacco azzurro per la Champions (Di domenica 9 aprile 2023) In seguito all’importantissimo successo per 2-1 maturato contro il Lecce di Marco Baroni, nell’ultimo turno di campionato, il Napoli è finalmente tornato a sorridere dopo il pesantissimo k.o. per 4-0 rimediato dal Milan in quel del Diego Armando Maradona. In questo momento gli azzurri sono ancora saldamente al comando della classifica, con all’attivo 74 punti conquistati dopo le prime 29 tornate. Un rendimento davvero ottimo da parte del Napoli di Luciano Spalletti, che fin dall’inizio della stagione ha dimostrato di essere una squadra unita e compatta, distante ora soltanto 12 punti da quel meraviglioso sogno chiamato scudetto, che manca dal capoluogo partenopeo da ben 33 anni. Un’attesa davvero infinita, che potrebbe concludersi il prossimo 29 aprile, in occasione del match casalingo contro la Salernitana di Paulo ... Leggi su contropiedeazzurro (Di domenica 9 aprile 2023) In seguito all’importantissimo successo per 2-1 maturato contro il Lecce di Marco Baroni, nell’ultimo turno di campionato, ilè finalmente tornato a sorridere dopo il pesantissimo k.o. per 4-0 rimediato dalin quel del Diego Armando Maradona. In questo momento gli azzurri sono ancora saldamente al comando della classifica, con all’attivo 74 punti conquistati dopo le prime 29 tornate. Un rendimento davvero ottimo da parte deldi Luciano, che fin dall’inizio della stagione ha dimostrato di essere una squadra unita e compatta, distante ora soltanto 12 punti da quel meraviglioso sogno chiamato scudetto, che manca dal capoluogo partenopeo da ben 33 anni. Un’attesa davvero infinita, che potrebbe concludersi il prossimo 29 aprile, in occasione del match casalingo contro la Salernitana di Paulo ...

