Napoli Magica, arriva in tv su Sky il film di Marco D'Amore (Di domenica 9 aprile 2023) Cosa cerchi in Napoli quando la abiti da sempre o quando la visiti per la prima volta? Perché la sua anima è così diversa dalle altre? Dove risiede la sua magia? Marco D'Amore va alla scoperta di questa magia in Napoli Magica, film Sky Original in esclusiva domenica 9 aprile alle 21.15 su Sky Arte e Sky Documentaries, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand.Per trovare questa magia Marco attraversa la città e si perde in essa per trovare l'inaspettato incanto. Bisogna scavare la pietra di tufo dei suoi sottofondi per disseppellire i suoi misteri e le sue leggende, i suoi spiriti, le voci antiche, i suoi fantasmi e i...

