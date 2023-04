Napoli, Il Mattino annuncia: “Osimhen salta il Milan” (Di domenica 9 aprile 2023) Victor Osimhen non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida d’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. A renderlo noto è Il Mattino, che titola: “Batosta Osimhen, salta il Milan“. Secondo le ultime indiscrezioni, l’attaccante del Napoli non sarà della gara a San Siro dato che non ha ancora recuperato al 100%. Nella giornata di sabato 9 aprile si è allenato a parte per evitare contrasti e i partenopei non sembrano intenzionati ad accelerare il suo recupero. Al massimo potrebbe andare in panchina, ma appare improbabile che Spalletti lo rischi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) Victornon sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida d’andata dei quarti di finale di Champions League contro il. A renderlo noto è Il, che titola: “Batostail“. Secondo le ultime indiscrezioni, l’attaccante delnon sarà della gara a San Siro dato che non ha ancora recuperato al 100%. Nella giornata di sabato 9 aprile si è allenato a parte per evitare contrasti e i partenopei non sembrano intenzionati ad accelerare il suo recupero. Al massimo potrebbe andare in panchina, ma appare improbabile che Spalletti lo rischi. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Napoli, Il Mattino annuncia: “#Osimhen salta il #Milan” - JMC1899 : RT @FraNasato: Secondo Il Mattino, quotidiano di Napoli, Osimhen non dovrebbe recuperare per l’andata dei quarti di Champions League con il… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Napoli, Victor Osimhen è Mister 150 milioni, Aurelio De Laurentiis non si siede neanche a trattare per una… - sportli26181512 : Il Mattino convinto: 'Batosta Osimhen, salta il Milan': Il Mattino, giornale con base a Napoli, questa mattina ha f… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Milan-Napoli, la probabile formazione: spazio per Zielinski e Raspadori -