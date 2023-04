Musica | Patty Pravo spegne 75 candeline

(Di domenica 9 aprile 2023)oggi 75, pseudonimo di Nicoletta Strambelli. Nata a Venezia il 9 aprile 1948, è una delle poche vere dive dellaitaliana: nell'immaginario collettivo alcune sue canzoni, come 'Ragazzo Triste', 'Bambola', 'Pensiero Stupendo' e 'Pazza Idea'. Soprannominata 'la Ragazza del Piper' (dal nome del celebre locale di Roma degli Anni '60), nella sua lunga carriera ha attraversato praticamente tutti gli stilili. Per lei hanno scritto i più grandi autori italiani: tra questi Lucio Battisti, Paolo Conte, Francesco De Gregori, Vasco Rossi e Franco Battiato. Ha partecipato dieci volte al Festival di Sanremo e ha pubblicato 31 album. L'ultimo, 'Red', risale al 2019.

AGI - Sensuale, provocatrice, eterea, raffinata,Pravo compie oggi 75 anni senza perdere una virgola delle caratteristiche che l'hanno portata ad essere una delle signore dellaitaliana e donna che ha fatto della propria libertà ...

La 'ribelle' più brava e raffinata fra le cantanti italiane, biondissima e con gli occhi magnetici e taglienti come lame, con la musica che scorre nel sangue sin da bambina, ha sicuramente ancora vogl ...