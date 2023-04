Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Muriqi show col Maiorca: doppietta al Valladolid e 3-3 al 94'!: L'ex Lazio segna due gol (12 centri in #Liga) e re… -

SPAGNA - Nella 28ª giornata di Liga Valladolid - Maiorca regala spettacolo con un pari pirotecnico: al José Zorrilla finisce 3 - 3, non basta la doppietta dell'ex Lazio agli ospiti per raggiungere la vittoria. Anzi, il Pirata pareggia proprio in extremis su rigore al 94', dopo aver segnato il primo gol al 53' (12° centro in 25 partite di campionato).

Liga, Valladolid-Maiorca show: Muriqi super doppietta! Tuttosport

Al José Zorrilla finisce 3-3: grande partita per l’ex attaccante della Lazio che trova il gol del definitivo pari su rigore al 94' ...