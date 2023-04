Mourinho: «Noi terzi? Sicuri la Juve non abbia 59 punti?» (Di domenica 9 aprile 2023) Il turno di campionato pre pasquale ha vinto un’altra frenata di Inter e Milan con la Roma, vittoriosa a Torino per 1-0 grazie al rigore siglato da Dybala, che ne ha approfittato ed è così salita al terzo posto solitario in classifica dietro a Napoli e Lazio. I giallorossi sono a quota 53 punti in L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 9 aprile 2023) Il turno di campionato pre pasquale ha vinto un’altra frenata di Inter e Milan con la Roma, vittoriosa a Torino per 1-0 grazie al rigore siglato da Dybala, che ne ha approfittato ed è così salita al terzo posto solitario in classifica dietro a Napoli e Lazio. I giallorossi sono a quota 53in L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

