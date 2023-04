Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Mourinho, la risposta a Cassano: “Al Real ricordato solo per la giacca…” - ROMANODEROMA11 : RT @LuiPell22: La risposta di Mourinho a Cassano fa segare anche quelli senza cazzo, goduria immensa. - ASR192711 : RT @LuiPell22: La risposta di Mourinho a Cassano fa segare anche quelli senza cazzo, goduria immensa. - LuiPell22 : La risposta di Mourinho a Cassano fa segare anche quelli senza cazzo, goduria immensa. - ZzuCicciu : RT @fattoquotidiano: Cassano critica Mourinho, la risposta dell’allenatore della Roma è micidiale -

In questi giorni sta tenendo banco il botta etra Antonio Cassano e José. L'ex calciatore di inter e bari ha preso di mira il tecnico giallorosso per i suoi comportamenti in panchina e non. Ladel portoghese non ha ...Prima di concludere la suaha voluto scagliare un'ultima frecciatina. "A Cassano dico solo una cosa: stai attento, Antonio. Tu hai quarant'anni, io sessanta, ma a volte arrivano i ...Una frecciatina giunta a destinazione che ovviamente ha provocato ladi José, il quale, per fornire una replica ficcante e completa, ha pescato nell'archivio storico dei fatti ...

Mourinho, che risposta a Cassano! "A Madrid lo ricordano per la giacca. E quell'episodio con Livaja..." La Gazzetta dello Sport

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...José Mourinho che, nel post partita di Torino-Roma, ha deciso di togliersi un sassolino dalla scarpa con una stoccata ad Antonio Cassano. Il portoghese infatti ha colto al volo l’opportunità di rispon ...