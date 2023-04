Mourinho, la dura risposta a Cassano: “A Madrid è ricordato per la sua giacca” (Di domenica 9 aprile 2023) Dopo mesi di attacchi, José Mourinho ha deciso di rispondere per le rime ad Antonio Cassano, l’ex calciatore ora opinionista della Bobo Tv. Negli ultimi mesi l’ex attaccante della Sampdoria lo aveva attaccato e criticato duramente per il non gioco della Roma, perché secondo lui ha perso il tocco magico, perché di “speciale” ha più nulla tanto da lasciarsi sfuggire che alleni “il Real Madrid oppure la Sanmartinese per me è la stessa cosa”, perché potrebbe anche impegnarsi in attività differenti rispetto al calcio… “sì, uno può gestire anche un ristorante”, alcune delle sue affermazioni. Ieri sera, dopo la vittoria per 1-0 della sua Roma contro la Sampdoria, la replica di Mourinho che interpellato sul tema ha detto: “Ognuno è libero di avere le sue preferenze o anche di criticare. Ma quando si parla di ... Leggi su tpi (Di domenica 9 aprile 2023) Dopo mesi di attacchi, Joséha deciso di rispondere per le rime ad Antonio, l’ex calciatore ora opinionista della Bobo Tv. Negli ultimi mesi l’ex attaccante della Sampdoria lo aveva attaccato e criticatomente per il non gioco della Roma, perché secondo lui ha perso il tocco magico, perché di “speciale” ha più nulla tanto da lasciarsi sfuggire che alleni “il Realoppure la Sanmartinese per me è la stessa cosa”, perché potrebbe anche impegnarsi in attività differenti rispetto al calcio… “sì, uno può gestire anche un ristorante”, alcune delle sue affermazioni. Ieri sera, dopo la vittoria per 1-0 della sua Roma contro la Sampdoria, la replica diche interpellato sul tema ha detto: “Ognuno è libero di avere le sue preferenze o anche di criticare. Ma quando si parla di ...

