Mountain bike | morto a 49 anni l' ex campione Dario Acquaroli

Dramma a Camerata Cornello, in provincia di Bergamo: attorno alle 13, Dario Acquaroli, ex campione di mountain bike originario di San Giovanni Bianco e residente a San Pellegrino Terme sempre nella Be ...Dramma oggi a Camerata Cornello (Bergamo): attorno alle 13, Dario Acquaroli, ex campione di mountain bike originario di San Giovanni Bianco e residente a San Pellegrino Terme sempre nella Bergamasca,.