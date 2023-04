Morte Alessandro Parini, l’Istituto di Medicina legale israeliano: «Nessun proiettile sul suo corpo». In forse l’autopsia (Di domenica 9 aprile 2023) Non ci sarebbe stato Nessun proiettile sul corpo di Alessandro Parini, ucciso sul lungomare di Tel Aviv lo scorso venerdì sera. Secondo l’Istituto di Medicina legale di Abu Kabir ha smentito il dettaglio inizialmente riportato come riferiva il Corriere della Sera secondo cui sarebbe stato trovato un proiettile nella gamba dell’avvocato 35enne. Sul corpo dell’avvocato 35enne di Roma non è ancora stata effettuata l’autopsia, e secondo l’Istituto israeliano non è ancora certo che sarà s volta. Nei primi momenti convulsi dopo che Parini era stato travolto da un’auto sul lungomare di Tel Aviv, i media locali, ricorda il Corriere della Sera, avevano citato ... Leggi su open.online (Di domenica 9 aprile 2023) Non ci sarebbe statosuldi, ucciso sul lungomare di Tel Aviv lo scorso venerdì sera. Secondodidi Abu Kabir ha smentito il dettaglio inizialmente riportato come riferiva il Corriere della Sera secondo cui sarebbe stato trovato unnella gamba dell’avvocato 35enne. Suldell’avvocato 35enne di Roma non è ancora stata effettuata, e secondonon è ancora certo che sarà s volta. Nei primi momenti convulsi dopo cheera stato travolto da un’auto sul lungomare di Tel Aviv, i media locali, ricorda il Corriere della Sera, avevano citato ...

