Morgan ad Affari | “Da sempre allergico ai leccaculo Sono libero e per questo sono stato bandito dalla tv

Morgan: "Chi mi dice che devo aderire al mondo contemporaneo mi sta chiedendo di aderire all'ignoranza". La poesia è l'arte di costruire con le mani, Carmelo Bene ultima rockstar italiana, il consumo che ha travolto tutto. Il plus dell'essere italiani e la loro creatività. Morgan a 360 gradi ad Affaritaliani. Nell'epoca in cui tecnologia e scienza diventano Dio ecco forse l'ultimo in Italia che sa fare un discorso sulla necessità dell'uomo e il processo creativo

