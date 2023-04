Monza | Rovella si aggiunge alla lista dei goleador

Leggi su calcionews24

(Di domenica 9 aprile 2023) Con il gol segnato ieri contro l'Udinese, Nicolò Rovella è il quindicesimo calciatore del Monza ad andare in gol in questa stagione Dopo 62 partite in Serie A, anche Nicolò Rovella è riuscito a segnare un gol e lo ha fatto nel sabato pre-pasquale. Escludendo un autogol – quello di Dumfries nel 2-2 tra Monza e Inter – il giocatore di proprietà della Juventus è il quindicesimo dei brianzoli ad essere andato in rete. La lista è composta da Caprari, Carlos Augusto, Ciurria, Mota Carvalho, Petagna, Pessina, Sensi, Gytkjaer, Colpani, Pablo Marì, Molina, Ranocchia, Donati e Izzo. Ci sarebbe poi Valoti, che però le sue 3 reti le ha siglate tutte in Coppa Italia.