Montecarlo, tre palle in campo e Sinner manda ko Djokovic (Di domenica 9 aprile 2023) Montecarlo (Principato di Monaco) - I campioni danno spettacolo anche in allenamento. In vista del Montecarlo Masters che inaugura la stagione di tennis sulla terra rossa, i tennisti hanno iniziato i ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 9 aprile 2023)(Principato di Monaco) - I campioni danno spettacolo anche in allenamento. In vista delMasters che inaugura la stagione di tennis sulla terra rossa, i tennisti hanno iniziato i ...

Atp Montecarlo, Sinner e Schwartzman vincono all'esordio nel doppio MONTECARLO - In attesa dell'esordio nel singolo Jannik Sinner a Montecarlo vince nel doppio in coppia con l'argentino Schwartzman : battuti nei sedicesimi di finale in tre set nel primo torneo Masters 1000 sulla terra rossa della stagione il duo Granollers - ... Atp Monte - Carlo, Sinner/Schwartzman avanti in doppio Nei sedicesimi di finale del torneo di doppio del Masters 1000 di Monte - Carlo vittoria per Jannik Sinner in coppia con l'argentino Diego Schwartzman. Sconfitti Granollers - Zeballos in tre set (6 - 3, 1 - 6, 11 - 9). Nel video i migliori momenti del match, giocato nel giorno di ... Leclerc a tifosi, rispettate privacy e non venite a casa mia "Ciao a tutti. Negli ultimi mesi il mio indirizzo di casa è diventato pubblico per qualche motivo, portando molte persone a radunarsi sotto il mio appartamento, suonare il campanello e chiedere foto e ..."