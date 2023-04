Mondiali maschili curling Ottawa 2023 | l’Italia si ferma ad un passo dalla finale | vince la Scozia all’extra end

(Di domenica 9 aprile 2023) Impresa sfiorata dalneididimaschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Gli azzurri si sono arresi allain semisoloend, con il punteggio di 8-9, uscendo di scena a testa alta. Niente da fare per Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, che dopo aver superato la Norvegia ai playoff non volevano smettere di sognare ma purtroppo si sono scontrati con la loro bestia nera. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO DEL: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA REGOLAMENTO: LA FORMULA, COME FUNZIONA TABELLONE PLAYOFF E SEMIFINALI: GLI ACCOPPIAMENTI La, che aveva chiuso il round robin al ...

L'Italia è in semifinale nei Mondiali di Ottawa 2023 di curling maschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Capolavoro di Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, che dopo aver chiuso il round robin hanno superato la Norvegia ai playoff.

Curling, Mondiali: l'Italia sfiora l'impresa. Cede in semifinale alla Scozia solo all'extra end. Ora la sfida per il bronzo contro la Svizzera. La Nazionale italiana di curling maschile si conferma una delle quattro squadre più forti del mondo. Il team azzurro guidato da Joel Retornaz ha infatti conquistato per il secondo anno consecutivo l'accesso alle semifinali dei Mondiali.