Mondiali di Curling | niente finale per l’Italia | la Scozia vince ed è ancora ‘bestia nera’

(Di domenica 9 aprile 2023)a squadre perimpegnata aimaschili diin corso di svolgimento nella TD Arena di Ottawa. Gli Azzurri dopo aver superato la Norvegia nel ‘qualification game’ hanno affrontato in semilama il quartetto composto da Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Amos Mosaner e Mattia Giovanella ha dovuto alzare bandiera bianca, perdendo di misura, per 9-8 in un incontro tiratissimo, sono stati gli episodi a fare la differenza. Gli Azzurri hanno cominciato meglio, mettendo alle corde gli avversari nella fase iniziale dell’incontro, tanto da marcare due volte sia nel secondo che nel quarto end. Contemporaneamente, quando avevano il martello a disposizione, gli scozzesi si sono visti costretti ad accontentarsi di un punto. Con ...

La diretta testuale live di Italia - Svizzera, finale per il bronzo deidi Ottawa 2023 dimaschile , in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella tornano sul ghiaccio dopo la sconfitta di ...Una brutta Italia perde 11 - 3 contro la Svizzera nella finale per il terzo e quarto posto deimaschili diad Ottawa, in Canada. Prestazione deludente del quartetto Giovanella, Arman, Mosaner e Retornaz che non entra mai in partita accusando molto probabilmente le fatiche della ...Niente finale per la nazionale Svizzera. Nella semifinale aidiin corso a Ottawa infatti, Yannick Schwaller e compagni non sono riusciti a ottenere il nono successo consecutivo. Impegnati contro i padroni di casa del Canada, gli elvetici sono ...

Sarà dunque finalina per il bronzo per l’Italia ai Mondiali di Curling 2023 di scena ad Ottawa, in Canada. Gli azzurri si sono dovuti arrendere alla Scozia in semifinale con il punteggio di 8-9… Leggi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.06: Grazie per averci seguito, buona serata e buona Pasqua! 19.05: Per il Mondiale canadese è tutto, vi rimandiamo alle cronache su OA Sport per conoscere ...