Mogli e figli di Enrico Brignano ospite a Domenica In oggi, 9 aprile 2023 (Di domenica 9 aprile 2023) Quanti figli ha Enrico Brignano, ospite oggi – 9 aprile 2023 – a Domenica In con la Moglie Flora Canto? Il noto attore romano nel 2008, ha sposato la ballerina Bianca Pazzaglia, dalla quale si è però separato nel 2013. Dal 2014, è legato sentimentalmente all’attrice e conduttrice Flora Canto dalla quale ha avuto due figli: Martina, nata l’11 febbraio del 2017, e Niccolò, nato il 18 luglio del 2021. La coppia è convolata a nozze il 30 luglio 2022: la cerimonia è stata organizzata presso l’hotel La Posta Becchia a Palo Laziale e ha visto la partecipazione di 150 invitati. Ma conosciamo meglio la Moglie di Enrico Brignano e madre dei suoi due figli. Chi ... Leggi su tpi (Di domenica 9 aprile 2023) Quantiha– 9– aIn con lae Flora Canto? Il noto attore romano nel 2008, ha sposato la ballerina Bianca Pazzaglia, dalla quale si è però separato nel 2013. Dal 2014, è legato sentimentalmente all’attrice e conduttrice Flora Canto dalla quale ha avuto due: Martina, nata l’11 febbraio del 2017, e Niccolò, nato il 18 luglio del 2021. La coppia è convolata a nozze il 30 luglio 2022: la cerimonia è stata organizzata presso l’hotel La Posta Becchia a Palo Laziale e ha visto la partecipazione di 150 invitati. Ma conosciamo meglio lae die madre dei suoi due. Chi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaPulce12 : @marcob0873 Buona Pasqua Marco a te e famiglia , mogli, figli, suocere, amanti,padrone di casa ?????? - Crizerootto : Per le mogli, per i mariti, per gli amanti, per i figli, per i genitori, per gli amici...non lo so. Non voglio sape… - fravveduto : @altrenugae @TeresaMelani12 sarebbe daughter e non son: 6(mogli e figli)+3(sons originari)+2(genitori)+1(sister comune ai 3 sons)=12 - diTerralba : @LinoPolipo Purtroppo servono le donne, magari anche mogli, per fare figli e tirarli su. - FabGiagnoni : RT @GiuseppeCarbot5: @FabGiagnoni Questa è la migliore delle ipotesi. Ma il Padre eterno ha gia nesso gli occhi su di loro ... sarà Dio a f… -