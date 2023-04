Moby Prince, strage o serie di errori madornali? Tutti i passaggi su cui si cerca ancora la verità (Di domenica 9 aprile 2023) “La verità non si può permettere di essere tollerante”. Questa celebre frase del padre della psicanalisi Sigmund Freud racconta come poche altre cosa rappresenti oggi la strage Moby Prince, a trentadue anni da quella notte drammatica tra il 10 e l’11 aprile 1991. I familiari delle centoquaranta vittime si riuniranno infatti anche quest’anno a Livorno, la città della strage, in un 10 aprile caduto di Pasquetta. E lo faranno proprio per chiedere allo Stato quella verità che in tre decadi di storia hanno imparato a riconoscere “non tollerante”. Una verità che, lei sola, potrebbe indurli a ripiegare per sempre quel lungo striscione con cui ricordano la loro storia tra palazzetti e piazze “Moby Prince: 140 morti nessun colpevole”. Sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) “Lanon si può permettere di essere tollerante”. Questa celebre frase del padre della psicanalisi Sigmund Freud racconta come poche altre cosa rappresenti oggi la, a trentadue anni da quella notte drammatica tra il 10 e l’11 aprile 1991. I familiari delle centoquaranta vittime si riuniranno infatti anche quest’anno a Livorno, la città della, in un 10 aprile caduto di Pasquetta. E lo faranno proprio per chiedere allo Stato quellache in tre decadi di storia hanno imparato a riconoscere “non tollerante”. Unache, lei sola, potrebbe indurli a ripiegare per sempre quel lungo striscione con cui ricordano la loro storia tra palazzetti e piazze “: 140 morti nessun colpevole”. Sono ...

