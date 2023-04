MISTERO negli USA, negli anni 70 mucche morte senza organi e sangue (Di domenica 9 aprile 2023) TecnoAndroid Durante gli anni 70 in Colorado avvenne una situazione ai limiti del paranormale. Migliaia di mucche trovate morte in circostanze misteriose, venivano trovati senza alcuni organi interni, occhi, orecchie e prosciugate dal sangue. Alcune testimonianze parlano abbastanza chiaro in merito alla vicenda: “Gli allevatori di tutto il paese hanno riportato risultati simili tra il loro bestiame mutilato“, questo è quanto recitava un rapporto in merito agli anni 70. “Orecchie, occhi, mammelle, ano e organi sessuali asportati o ‘carotati’ con ‘precisione chirurgica’. Le aree intorno agli animali mutilati erano spesso prive di impronte o tracce.” Sono tante le persone del luogo che inoltre affermavano di aver notato strane luci aleggiare intorno ... Leggi su tecnoandroid (Di domenica 9 aprile 2023) TecnoAndroid Durante gli70 in Colorado avvenne una situazione ai limiti del paranormale. Migliaia ditrovatein circostanze misteriose, venivano trovatialcuniinterni, occhi, orecchie e prosciugate dal. Alcune testimonianze parlano abbastanza chiaro in merito alla vicenda: “Gli allevatori di tutto il paese hanno riportato risultati simili tra il loro bestiame mutilato“, questo è quanto recitava un rapporto in merito agli70. “Orecchie, occhi, mammelle, ano esessuali asportati o ‘carotati’ con ‘precisione chirurgica’. Le aree intorno agli animali mutilati erano spesso prive di impronte o tracce.” Sono tante le persone del luogo che inoltre affermavano di aver notato strane luci aleggiare intorno ...

