Militari ucraini, la situazione a Bakhmut è un 'inferno' (Di domenica 9 aprile 2023) "Bakhmut resiste e ha una scorta" di armi, ma "i russi sono più numerosi di noi e detengono più munizioni". Lo ha affermato Yuriy Syrotyuk, un militare ucraino in un'intervista alla televisione ...

