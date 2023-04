Milano, neonato lasciato nella "Culla per la vita" della Mangiagalli - Il biglietto: "Ciao, mi chiamo Enea" (Di domenica 9 aprile 2023) commenta Un bimbo nato da pochi giorni è stato lasciato il giorno di Pasqua nella ' Culla per la vita ' della Clinica Mangiagalli , a Milano . Il piccolo pesa circa 2,6 chili ed è in buona salute. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 9 aprile 2023) commenta Un bimbo nato da pochi giorni è statoil giorno di Pasquaper laClinica, a. Il piccolo pesa circa 2,6 chili ed è in buona salute. ...

