Milano, neonato abbandonato nella Culla per la vita della clinica Mangiagalli. La lettera della mamma: «Ciao mi chiamo Enea e sono sano» (Di domenica 9 aprile 2023) Lasciato la mattina di Pasqua nella Culla per la vita del Policlinico di Milano, il piccolo Enea, pochi giorni di vita per un peso di circa 2,6 kg, ora risulta in buona salute. Accanto a lui una lettera lasciata a terra: «Ciao mi chiamo Enea. sono nato in ospedale perché la mia mamma voleva essere sicura che era tutto ok e stare insieme il più possibile», recita il testo scritto come se a parlare fosse il bebè ma firmato «mamma». Si tratta del terzo bambino che viene affidato alla Culla per la vita: attiva dal 2007, in un locale esterno alla clinica Mangiagalli garantisce a chi prende la decisione di ... Leggi su open.online (Di domenica 9 aprile 2023) Lasciato la mattina di Pasquaper ladel Policlinico di, il piccolo, pochi giorni diper un peso di circa 2,6 kg, ora risulta in buona salute. Accanto a lui unalasciata a terra: «minato in ospedale perché la miavoleva essere sicura che era tutto ok e stare insieme il più possibile», recita il testo scritto come se a parlare fosse il bebè ma firmato «». Si tratta del terzo bambino che viene affidato allaper la: attiva dal 2007, in un locale esterno allagarantisce a chi prende la decisione di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Neonato lasciato nella Culla per la Vita al Policlinico di Milano. La madre lascia una lettera: 'Si chiama Enea, è… - LaStampa : Milano, neonato abbandonato nella “Culla per la vita” della clinica Mangiagalli nel giorno di Pasqua. La lettera de… - Corriere : Il neonato Enea lasciato a Pasqua nella «Culla per la Vita» del Policlinico di Milano - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Neonato lasciato nella Culla per la Vita al Policlinico di Milano. La madre lascia una lettera: 'Si chiama Enea, è super… - ParliamoDiNews : Culla per la Vita, neonato lasciato al Policlinico Mangiagalli di Milano. La commovente lettera della mamma: «Ciao,… -