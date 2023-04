Milano, il piccolo Enea lasciato nella culla per la vita della Mangiagalli (Di domenica 9 aprile 2023) Milano, 9 apr. (Adnkronos Salute) - Un bimbo di pochi giorni è stato trovato questa mattina nella culla per la vita del Policlinico di Milano attorno alle 11.40. Si tratta di un neonato di circa 2,6 kg di etnia caucasica, in buona salute. E' il terzo bimbo che viene affidato alla culla per la vita - una versione moderna della ruota degli esposti - da quando è stata attivata nel 2007. Il piccolo è ora accudito dagli specialisti della Neonatologia alla clinica Mangiagalli del Policlinico, dove sta seguendo i controlli di routine. LA LETTERA della MAMMA - "Ciao mi chiamo Enea. Sono nato in ospedale perché la mia mamma voleva essere sicura che era tutto ok e stare insieme ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023), 9 apr. (Adnkronos Salute) - Un bimbo di pochi giorni è stato trovato questa mattinaper ladel Policlinico diattorno alle 11.40. Si tratta di un neonato di circa 2,6 kg di etnia caucasica, in buona salute. E' il terzo bimbo che viene affidato allaper la- una versione modernaruota degli esposti - da quando è stata attivata nel 2007. Ilè ora accudito dagli specialistiNeonatologia alla clinicadel Policlinico, dove sta seguendo i controlli di routine. LA LETTERAMAMMA - "Ciao mi chiamo. Sono nato in ospedale perché la mia mamma voleva essere sicura che era tutto ok e stare insieme ...

