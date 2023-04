Milano, il neonatologo: “Enea era avvolto in copertina verde, vorrei parlare alla mamma” (Di domenica 9 aprile 2023) (Adnkronos) – “Enea era avvolto in una copertina verde. Adesso è diventato un nostro bambino, nostro figlio. La mia speranza, però, è ancora che la sua mamma ci ripensi. Io vorrei che le arrivasse questo mio messaggio”. A parlare all’Adnkronos Salute è Fabio Mosca, direttore della Neonatologia e della Terapia intensiva neonatale del Policlinico di Milano. “Quando l’allarme è scattato, l’équipe della Terapia intensiva neonatale della clinica Mangiagalli di Milano di guardia oggi è accorsa: con due dottoresse e le infermiere siamo andati giù, abbiamo preso il bimbo, lo abbiamo visitato e stava bene. Lo abbiamo portato su in reparto”. Enea, capelli scuri, ben curato, caucasico, è nato da circa una ... Leggi su italiasera (Di domenica 9 aprile 2023) (Adnkronos) – “erain una. Adesso è diventato un nostro bambino, nostro figlio. La mia speranza, però, è ancora che la suaci ripensi. Ioche le arrivasse questo mio messaggio”. Aall’Adnkronos Salute è Fabio Mosca, direttore della Neonatologia e della Terapia intensiva neonatale del Policlinico di. “Quando l’rme è scattato, l’équipe della Terapia intensiva neonatale della clinica Mangiagalli didi guardia oggi è accorsa: con due dottoresse e le infermiere siamo andati giù, abbiamo preso il bimbo, lo abbiamo visitato e stava bene. Lo abbiamo portato su in reparto”., capelli scuri, ben curato, caucasico, è nato da circa una ...

