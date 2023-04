Milano, il neonatologo: "Enea era avvolto in copertina verde, vorrei parlare alla mamma" (Di domenica 9 aprile 2023) Milano, 9 apr. (Adnkronos Salute) - " I file prodotti da diverse agenzie : con due dottoresse e le infermiere siamo andati giù, abbiamo preso il bimbo, lo abbiamo visitato e stava bene. Lo abbiamo portato su in reparto". Enea, capelli scuri, ben curato, caucasico, è nato da circa una settimana. Il nome è quello che ha scritto la mamma nella lettera lasciata accanto a lui. Poche frasi, scritte in italiano. In Mangiagalli è ora coccolato dal personale. "Per quanto possibile cerchiamo di vicariare l'attenzione materna", dice Mosca. Il fatto che sia stato lasciato nel giorno di Pasqua, "rende la cosa ancora più toccante". Mosca non ha perso la speranza di un ripensamento: "vorrei che questa mamma mi ascoltasse, può ancora riprendersi il suo bambino, voglio che sappia che noi possiamo aiutarla a farglielo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023), 9 apr. (Adnkronos Salute) - " I file prodotti da diverse agenzie : con due dottoresse e le infermiere siamo andati giù, abbiamo preso il bimbo, lo abbiamo visitato e stava bene. Lo abbiamo portato su in reparto"., capelli scuri, ben curato, caucasico, è nato da circa una settimana. Il nome è quello che ha scritto lanella lettera lasciata accanto a lui. Poche frasi, scritte in italiano. In Mangiagalli è ora coccolato dal personale. "Per quanto possibile cerchiamo di vicariare l'attenzione materna", dice Mosca. Il fatto che sia stato lasciato nel giorno di Pasqua, "rende la cosa ancora più toccante". Mosca non ha perso la speranza di un ripensamento: "che questami ascoltasse, può ancora riprendersi il suo bambino, voglio che sappia che noi possiamo aiutarla a farglielo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Milano, il neonatologo: “Enea era avvolto in copertina verde, vorrei parlare alla mamma” - SecondaAlla : - infoitinterno : Milano, il neonatologo: 'Enea era avvolto in copertina verde, vorrei parlare alla mamma' - fisco24_info : Milano, il neonatologo: 'Enea era avvolto in copertina verde, vorrei parlare alla mamma': (Adnkronos) - 'La mia spe… -