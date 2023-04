Milano | giovane nordafricano accoltellato a morte | indagano i carabinieri

(Di domenica 9 aprile 2023) L'uomo è stato trovato agonizzante in via Saponaro Accoltellamento mortale a. Isono intervenuti nella notte in via Saponaro, dove hanno trovato un uomo agonizzante, riverso a terra, in strada, con una vistosa ferita da arma da taglio alla schiena. L’uomo, descritto come undi circa 25 anni, è stato notato da alcuni passanti che hanno chiamato il 112. I militari dell’Arma, che stavano già pattugliando la zona, sono arrivati subito sul posto e hanno allertato i sanitari che, quindi, hanno trasportato il soggetto, in codice rosso, al Pronto Soccorso dell’Ospedale Humanitas di Rozzano. Operato e poi ricoverato in terapia intensiva, è deceduto nel corso della notte. Sul posto è intervenuto, per il sopralluogo, il personale specializzato della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di ...

Milano, giovane accoltellato a morte nella notte: indagano i carabinieri TGCOM

Un giovane è morto durante la notte in ospedale dopo essere stato trovato agonizzante dai carabinieri, avvertiti da alcuni passanti, con una profonda ferita d'arma da taglio alla schiena in via Sapona ...