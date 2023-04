Milano, 25enne accoltellato nella notte e lasciato agonizzante per strada: è morto in ospedale (Di domenica 9 aprile 2023) Sono stati alcuni passanti a lanciare l’allarme chiamando il 112 nella notte: riverso a terra, in strada, c’era un uomo agonizzante con una profonda ferita da arma da taglio alla schiena. È successo in via Saponaro a Milano, nella periferia sud-ovest della città: sul posto sono intervenuti subito i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima, un 25enne di origine nordafricana, in codice rosso, al Pronto Soccorso dell’ospedale Humanitas di Rozzano. Inutile per lui il ricovero in terapia intensiva: è morto nella notte. I carabinieri della Compagnia Milano-Porta Magenta e del Nucleo Investigativo indagano, anche con le immagini di videosorveglianza e la ricerca di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Sono stati alcuni passanti a lanciare l’allarme chiamando il 112: riverso a terra, in, c’era un uomocon una profonda ferita da arma da taglio alla schiena. È successo in via Saponaro aperiferia sud-ovest della città: sul posto sono intervenuti subito i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima, undi origine nordafricana, in codice rosso, al Pronto Soccorso dell’Humanitas di Rozzano. Inutile per lui il ricovero in terapia intensiva: è. I carabinieri della Compagnia-Porta Magenta e del Nucleo Investigativo indagano, anche con le immagini di videosorveglianza e la ricerca di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Milano, 25enne accoltellato nella notte e lasciato agonizzante per strada: è morto in ospedale - infoitinterno : Omicidio a Milano-Gratosoglio, 25enne trovato sull’asfalto agonizzante - Corriere : Gratosoglio, morto 25enne trovato agonizzante sull’asfalto con una profonda ferita alla schiena - blogsicilia : ?? #oltrelostretto - 25enne accoltellato nella notte, è morto in ospedale ?? -