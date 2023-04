Milan, Pioli boccia Adli: c’è solo una via sul mercato per la prossima stagione (Di domenica 9 aprile 2023) Ennesima bocciatura per Adli. Nell’ultima sfida pareggiata dal Milan contro l’Empoli Pioli si è affidato a un turnover profondo... Leggi su calciomercato (Di domenica 9 aprile 2023) Ennesimatura per. Nell’ultima sfida pareggiata dalcontro l’Empolisi è affidato a un turnover profondo...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Che bambola! Il #Napoli ormai scudettato di #Spalletti viene letteralmente incartato dal #Milan di #Pioli. Contesta… - OptaPaolo : 5 - Da quanto Stefano Pioli guida il Milan (ottobre 2019), i rossoneri hanno battuto cinque volte la squadra prima… - AntoVitiello : #Pioli: '#BrahimDiaz ha fatto due allenamenti personalizzati ma sta bene e per domani è disponibile. Sul centro-des… - sportli26181512 : Milan, coperta corta e mercato: al lavoro per un vice Giroud, un esterno e non solo: Un vice Giroud, un esterno e n… - cmdotcom : #Milan, #Pioli boccia #Adli: c’è solo una via sul mercato per la prossima stagione -