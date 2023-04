Milan-Napoli, le probabili formazioni: Pioli punta su Leao e Giroud (Di domenica 9 aprile 2023) Le probabili formazioni di Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League. Le scelte di Stefano Pioli e Luciano Spalletti Leggi su pianetamilan (Di domenica 9 aprile 2023) Ledi, andata dei quarti di finale di Champions League. Le scelte di Stefanoe Luciano Spalletti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Il Napoli è sparito, una squadra strepitosa è diventata normale ( La Stampa) Il Napoli perfetto si è inceppato. Co… - anperillo : ??? La vittoria contro il #Lecce serviva per scacciare fantasmi e scorie dopo lo scivolone contro il #Milan. #Napoli… - fulviogiuliani : Partita faticosa, brutta, risolta in qualche modo, ma di un’importanza incredibile. Il Napoli, tramortito dal Milan… - mummificazione : RT @belottiano: è la STORIA DEL CALCIO contro la mediocr… no è la STORIA DEL CALCIO contro il nulla assoluto è MILAN CONTRO NAPOLI è NOI… - sgrampignon7 : RT @TolliVincenzo: Monza-Juve 1-0 Milan-Juve 2-0 Napoli-Juve 5-1 Juve-Monza 0-2 Roma-Juve 1-0 Lazio-Juve 2-1 'Eh, ma senza penalizzazione… -