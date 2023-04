Milan-Napoli, ‘Il Mattino’ sicuro: “Osimhen sarà assente a San Siro” (Di domenica 9 aprile 2023) Victor Osimhen, capocannoniere della Serie A, non dovrebbe giocare Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League Leggi su pianetamilan (Di domenica 9 aprile 2023) Victor, capocannoniere della Serie A, non dovrebbe giocare, partita di andata dei quarti di finale di Champions League

