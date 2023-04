Milan Napoli, il bellissimo vizio del Diavolo: fare gol tutto da soli (Di domenica 9 aprile 2023) Tutte le analisi possibili si sono fatte e altre se ne faranno ancora prima del fischio d’inizio del derby Milan-Napoli di Champions League Tutte le analisi possibili si sono fatte e altre se ne faranno ancora prima del fischio d’inizio del derby Milan-Napoli di Champions League. Ma è anche probabile che, insieme ai discorsi di squadra, alle virtù e ai difetti d’insieme, Pioli e Spalletti ragionino su una caratteristica emersa nel recente 0-4 del Maradona: il Milan a giocatori che sanno andare in gol mettendosi in proprio. É ciò che sono riusciti a fare sia Leao che Saelemaekers con azioni irresistibili, contro un avversario decisamente frastornato. Ma è qualcosa che in stagione è riuscita più volte al portoghese e anche a non pochi altri: Bennacer, Diaz e Messias, quest’ultimo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 aprile 2023) Tutte le analisi possibili si sono fatte e altre se ne faranno ancora prima del fischio d’inizio del derbydi Champions League Tutte le analisi possibili si sono fatte e altre se ne faranno ancora prima del fischio d’inizio del derbydi Champions League. Ma è anche probabile che, insieme ai discorsi di squadra, alle virtù e ai difetti d’insieme, Pioli e Spalletti ragionino su una caratteristica emersa nel recente 0-4 del Maradona: ila giocatori che sanno andare in gol mettendosi in proprio. É ciò che sono riusciti asia Leao che Saelemaekers con azioni irresistibili, contro un avversario decisamente frastornato. Ma è qualcosa che in stagione è riuscita più volte al portoghese e anche a non pochi altri: Bennacer, Diaz e Messias, quest’ultimo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Il Napoli è sparito, una squadra strepitosa è diventata normale ( La Stampa) Il Napoli perfetto si è inceppato. Co… - anperillo : ??? La vittoria contro il #Lecce serviva per scacciare fantasmi e scorie dopo lo scivolone contro il #Milan. #Napoli… - fulviogiuliani : Partita faticosa, brutta, risolta in qualche modo, ma di un’importanza incredibile. Il Napoli, tramortito dal Milan… - Luxgraph : Sinner e Djokovic, show a Montecarlo con tre palle in campo - Luxgraph : Pronostici Serie B, 32ª giornata: Frosinone favorito contro l'Ascoli -