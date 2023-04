Milan-Napoli, i tifosi rossoneri esultano per il mancato recupero di Osimhen: “Li facciamo neri, non dobbiamo avere pietà” (Di domenica 9 aprile 2023) Mercoledì, alle ore 21, Napoli e Milan scenderanno in campo per la partita d’andata dei quarti di finale della Champions League. La gara non sarà visibile in chiaro e pertanto sarà necessario abbonarsi ad Amazon Prime per vedere la partita. Intanto, iniziano le prime schermaglie prima del match. La notizia del mancato recupero di Victor L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 9 aprile 2023) Mercoledì, alle ore 21,scenderanno in campo per la partita d’andata dei quarti di finale della Champions League. La gara non sarà visibile in chiaro e pertanto sarà necessario abbonarsi ad Amazon Prime per vedere la partita. Intanto, iniziano le prime schermaglie prima del match. La notizia deldi Victor L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Il Napoli è sparito, una squadra strepitosa è diventata normale ( La Stampa) Il Napoli perfetto si è inceppato. Co… - anperillo : ??? La vittoria contro il #Lecce serviva per scacciare fantasmi e scorie dopo lo scivolone contro il #Milan. #Napoli… - fulviogiuliani : Partita faticosa, brutta, risolta in qualche modo, ma di un’importanza incredibile. Il Napoli, tramortito dal Milan… - cielorossonero : RT @PianetaMilan: #MilanNapoli, la tattica di #Pioli: dai tagli di @Brahim al trio in mediana - #UCL @ChampionsLeague #ChampionsLeague @acm… - milansette : Milan, Diaz sfida il Napoli: 'Vi spiego come possiamo batterli' -