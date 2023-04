Milan - Napoli derby di Champions League: ecco perché è il meglio del calcio italiano (Di domenica 9 aprile 2023) Nei quarti di finale di Champions League va in scena il derby italiano tra Milan e Napoli. La squadra Campione d'Italia in carica contro quella ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 9 aprile 2023) Nei quarti di finale diva in scena iltra. La squadra Campione d'Italia in carica contro quella ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Il Napoli è sparito, una squadra strepitosa è diventata normale ( La Stampa) Il Napoli perfetto si è inceppato. Co… - anperillo : ??? La vittoria contro il #Lecce serviva per scacciare fantasmi e scorie dopo lo scivolone contro il #Milan. #Napoli… - fulviogiuliani : Partita faticosa, brutta, risolta in qualche modo, ma di un’importanza incredibile. Il Napoli, tramortito dal Milan… - infoitsport : Milan-Napoli, Meret: “Vogliamo conquistare un risultato positivo” - milansette : ESCLUSIVA MN - Bianchin: 'Col Napoli un Milan che si fa acqua. Rinnovo Leao? Problemi non appianati. Punta una ...… -