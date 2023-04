Milan-Napoli, Capello: “Senza Osimhen si parte 50-50, Spalletti deve lavorare sulla testa” (Di domenica 9 aprile 2023) In vista dell’andata dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli, Fabio Capello ha espresso il suo pensiero sulle colonne della Gazzetta dello Sport: “Dipenderà molto da Osimhen. Senza di lui si parte 50-50, mentre se è titolare il Napoli ha un 5% in più. Pioli dovrà capire come evitare che gli arrivi la palla e ragionare sul fatto che Di Lorenzo va in difficoltà nell’uno contro uno con Leao. Spalletti invece deve lavorare sulla testa, oltre a convincere la squadra che sta bene. A Lecce non ho avuto quest’impressione“. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) In vista dell’andata dei quarti di Champions League tra, Fabioha espresso il suo pensiero sulle colonne della Gazzetta dello Sport: “Dipenderà molto dadi lui si50-50, mentre se è titolare ilha un 5% in più. Pioli dovrà capire come evitare che gli arrivi la palla e ragionare sul fatto che Di Lorenzo va in difficoltà nell’uno contro uno con Leao.invece, oltre a convincere la squadra che sta bene. A Lecce non ho avuto quest’impressione“. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Il Napoli è sparito, una squadra strepitosa è diventata normale ( La Stampa) Il Napoli perfetto si è inceppato. Co… - anperillo : ??? La vittoria contro il #Lecce serviva per scacciare fantasmi e scorie dopo lo scivolone contro il #Milan. #Napoli… - fulviogiuliani : Partita faticosa, brutta, risolta in qualche modo, ma di un’importanza incredibile. Il Napoli, tramortito dal Milan… - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Napoli, contro il Milan dal primo minuto Lozano, Zielinski e Olivera, le ultime - cn1926it : #Milan, #BrahimDiaz: “Il #Napoli è molto competitivo, ma sappiamo come metterli in difficoltà” -