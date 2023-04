Milan - Napoli, Capello: 'Senza Osimhen si parte 50 - 50, Spalletti deve lavorare sulla testa' (Di domenica 9 aprile 2023) In vista dell'andata dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli , Fabio Capello ha espresso il suo pensiero sulle colonne della Gazzetta dello Sport : ' Dipenderà molto da Osimhen . Senza di lui si parte 50 - 50, mentre se è titolare il Napoli ha un 5% in più. Pioli dovrà capire come evitare che gli arrivi la palla e ragionare ... Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) In vista dell'andata dei quarti di Champions League tra, Fabioha espresso il suo pensiero sulle colonne della Gazzetta dello Sport : ' Dipenderà molto dadi lui si50 - 50, mentre se è titolare ilha un 5% in più. Pioli dovrà capire come evitare che gli arrivi la palla e ragionare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Il Napoli è sparito, una squadra strepitosa è diventata normale ( La Stampa) Il Napoli perfetto si è inceppato. Co… - anperillo : ??? La vittoria contro il #Lecce serviva per scacciare fantasmi e scorie dopo lo scivolone contro il #Milan. #Napoli… - fulviogiuliani : Partita faticosa, brutta, risolta in qualche modo, ma di un’importanza incredibile. Il Napoli, tramortito dal Milan… - Stec2vtr : @mrk_vanbommel @russ_mario1 Magari con le rose di Milan Juve Inter Roma e Napoli... La rosa della Lazio questa eh... Rosa da scelte... - Dyylan_s : Buona Pasqua a tutti, specialmente a chi si ritrova tra le prime 4 in classifica #ASRoma #Napoli #Lazio #Milan -