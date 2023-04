Milan-Napoli | Capello | “Se non gioca Osimhen | è un 50 e 50”

(Di domenica 9 aprile 2023) Fabio, ex allenatore rossonero, ha parlato diin un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Il Napoli è sparito, una squadra strepitosa è diventata normale ( La Stampa) Il Napoli perfetto si è inceppato. Co… - anperillo : ??? La vittoria contro il #Lecce serviva per scacciare fantasmi e scorie dopo lo scivolone contro il #Milan. #Napoli… - fulviogiuliani : Partita faticosa, brutta, risolta in qualche modo, ma di un’importanza incredibile. Il Napoli, tramortito dal Milan… - cn1926it : #Capello: “#MilanNapoli potrà essere decisa da due fattori chiave” - EmanueleTomba : RT @_schiaffino__: Lazio-Inter 3-1 Roma-Lazio 0-1 Lazio-Milan 4-0 Napoli-Lazio 0-1 Lazio-Roma 1-0 Lazio-Juventus 2-1 con Provedel Marusic-… -

Mercoledì c'è ilderby d'Europa a S. Siro. Emergenza in attacco, Simeone è infortunato, Raspadori prima scelta. Domani il test decisivo per il bomber nigerianoA tre giorni dall'importantissima sfida d'andata dei quarti di finale di Champions League contro il, ilsi è ritrovato di prima mattina al centro sportivo. Tutti a disposizione per il ...Nel giorno di riposo concesso da Spalletti ai suoi giocatori, Osimhen ha lavorato da solo a Castel Volturno. Il nigeriano vuole essere a disposizione mercoledì in Champions contro il: ha postato una foto piedi con gli scarpini addosso, a sottolineare che la speranza c'è. Il centravanti è sceso in campo per un allenamento personalizzato, con un po' di corsa. Resta la prudenza,...

Il grande dubbio in vista di un Milan-Napoli che vale una stagione riguarda la difesa, dove la scelta tra Simon Kjaer e Malick Thiaw potrebbe dipendere dalla presenza o meno, tra i partenopei, di ...Oltre che per una questione di appeal, la qualificazione alla Champions League vale molto anche in termini economici (la base di partenza è di circa 15 milioni di euro). Per questo motivo, l'obiettivo ...