Milan, messaggio social per Nocerino: “Improvvisamente si scoprì bomber” (Di domenica 9 aprile 2023) Il Milan ha voluto mandare un messaggio di auguri via social all'ex calciatore Antonio Nocerino nel giorno del suo compleanno Leggi su pianetamilan (Di domenica 9 aprile 2023) Ilha voluto mandare undi auguri viaall'ex calciatore Antonionel giorno del suo compleanno

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilanyouth : Una foto, un messaggio di sport, amicizia e unione: il nostro giocatore di origine ucraine Bogdan insieme al numero… - PBPcalcio : Il #Milan torna il vecchio #Milan. Come assetto in campo, come approccio alla gara e come idee in campo. E il risul… - PianetaMilan : .@acmilan, messaggio social per Nocerino: “Improvvisamente si scoprì bomber” #SempreMilan #Milan #ACMilan #Nocerino - sportli26181512 : De Siervo a sorpresa: 'Serie A campionato più affascinante d'Europa, siamo tornati ai vertici': Luigi De Siervo, ad… - _indy80 : RT @acmilanyouth: Una foto, un messaggio di sport, amicizia e unione: il nostro giocatore di origine ucraine Bogdan insieme al numero 10 de… -