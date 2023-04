Milan | Maldini | “Champions? Può trasformare la stagione | è già successo”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoGiordano6 : Lo 0-4 contro il Milan apre il mese più importante della storia del Napoli nel modo peggiore. Squadra nervosa ed im… - GoalItalia : Nervi tesi nel tunnel del 'Maradona': scintille tra Spalletti e Maldini ?? #NapoliMilan - Alex46115579 : RT @FraNasato: Repubblica riporta le parole di Maldini in video-conferenza con tifosi del #Milan ucraini che vivono a Kiev: “Quando si arri… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@acmilan, #Maldini: '@ChampionsLeague? Può trasformare la stagione: è già successo' - #UCL #ChampionsLeague #MilanNapoli… - PianetaMilan : .@acmilan, #Maldini: '@ChampionsLeague? Può trasformare la stagione: è già successo' - #UCL #ChampionsLeague… -

Il suo "riscattami", urlato in una diretta Instagram subito dopo la vittoria, ha convinto i tifosi e lo stesso Paolo, che infatti l'ha blindato.Lo sa pure Carlo Ancelotti che, ha svelato Paolo, ha chiamato l'attuale dt del, subito dopo l'ultimo sorteggio. 'Sapete qual è il problema Che anche Ancelotti, che adesso è al Real, ha ...Illavora sul calciomercato per individuare il prossimo attaccante che sostituirà Zlatan ... Uno dei profili presi in considerazione da Massara esarebbe proprio Jonathan David , giovane ...

Milan, Maldini: "Champions Ci piace sognare, ho parlato con Ancelotti" - Sportmediaset Sport Mediaset

"È successo già altre volte: quando si arriva a marzo-aprile, quando arriva la Champions, si può trasformare una stagione in qualcosa di incredibile. Abbiamo questa possibilità e vogliamo sfruttarla".Milan, la dirigenza rossonera sta osservando con grandissima attenzione le evoluzioni di Daniel Maldini. Vediamo qui di seguito quali decisioni prenderanno ...