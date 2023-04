Milan, Maldini: "Champions? La storia del club ci da la possibilità di crederci'' (Di domenica 9 aprile 2023) Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Repubblica. Queste le sue parole: "Sapete qual è il problema? Che anche Ancelotti, che adesso è al Real, ha una questione in sospeso a Istanbul. Subito dopo il sorteggio, mi ha chiamato: "Paolo, ci vediamo a Istanbul, sì?" Non sarà semplice, ma penso che la storia del club ci dia la possibilità di crederci. -afferma Maldini - E' successo già altre volte. Quando si arriva a marzo-aprile, quando arriva la Champions, si può trasformare una stagione in qualcosa di incredibile. -prosegue Maldini - Abbiamo questa possibilità e vogliamo sfruttarla. Non sarà facile, lo sappiamo, ma ci piace sognare. Senza il sogno, probabilmente avremmo vinto ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 9 aprile 2023) Paolo, direttore tecnico del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Repubblica. Queste le sue parole: "Sapete qual è il problema? Che anche Ancelotti, che adesso è al Real, ha una questione in sospeso a Istanbul. Subito dopo il sorteggio, mi ha chiamato: "Paolo, ci vediamo a Istanbul, sì?" Non sarà semplice, ma penso che ladelci dia ladi. -afferma- E' successo già altre volte. Quando si arriva a marzo-aprile, quando arriva la, si può trasformare una stagione in qualcosa di incredibile. -prosegue- Abbiamo questae vogliamo sfruttarla. Non sarà facile, lo sappiamo, ma ci piace sognare. Senza il sogno, probabilmente avremmo vinto ...

