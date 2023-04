Milan, Maldini: “Ancelotti ci ha dato appuntamento in finale di Champions League, ci piace sognare” (Di domenica 9 aprile 2023) Dopo il deludente pareggio interno contro l’Empoli (0-0), il Milan si sta preparando ad affrontare il Napoli nei quarti di finale di Champions League. I rossoneri hanno recentemente sconfitto i partenopei per 4-0, ma in campionato la squadra di Luciano Spalletti ha ben 22 punti in più nella classifica e ciò non lascia spazio ad alcun dubbio: i meneghini partiranno sfavoriti in questa duplice sfida di andata e ritorno. Paolo Maldini, però, ha recentemente parlato in videoconferenza con molti tifosi del Milan che vivono a Kiev e, come riportato da ‘La Repubblica’, il dirigente ed ex giocatore rossonero ha tutta l’intenzione di spingersi il più possibile avanti nella prestigiosa competizione europea, possibilemente arrivando a sfidare in finale il Real Madrid di Carlo ... Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) Dopo il deludente pareggio interno contro l’Empoli (0-0), ilsi sta preparando ad affrontare il Napoli nei quarti didi. I rossoneri hanno recentemente sconfitto i partenopei per 4-0, ma in campionato la squadra di Luciano Spalletti ha ben 22 punti in più nella classifica e ciò non lascia spazio ad alcun dubbio: i meneghini partiranno sfavoriti in questa duplice sfida di andata e ritorno. Paolo, però, ha recentemente parlato in videoconferenza con molti tifosi delche vivono a Kiev e, come riportato da ‘La Repubblica’, il dirigente ed ex giocatore rossonero ha tutta l’intenzione di spingersi il più possibile avanti nella prestigiosa competizione europea, possibilemente arrivando a sfidare inil Real Madrid di Carlo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoGiordano6 : Lo 0-4 contro il Milan apre il mese più importante della storia del Napoli nel modo peggiore. Squadra nervosa ed im… - GoalItalia : Nervi tesi nel tunnel del 'Maradona': scintille tra Spalletti e Maldini ?? #NapoliMilan - sportface2016 : #Milan, #Maldini: '#Ancelotti ci ha dato appuntamento in finale di Champions League, ci piace sognare' #UCL… - DanielsH796 : Piccola correzione: Maldini non è il Milan, non possiamo equiparare due entità che stanno su livelli differenti. Pa… - infoitsport : Champions League - Milan, Maldini: 'Sogno Champions? Ancelotti mi ha dato appuntamento a Istanbul' -