Milan, l’Under 18 affronta la Spal con vista secondo posto | News (Di domenica 9 aprile 2023) Il Milan Under 18, dopo la sosta di Pasqua, affronta la Spal con l'obiettivo di avvicinarsi al secondo posto in classifica Leggi su pianetamilan (Di domenica 9 aprile 2023) IlUnder 18, dopo la sosta di Pasqua,lacon l'obiettivo di avvicinarsi alin classifica

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : .@acmilan, l’Under 18 affronta la Spal con vista secondo posto | News #SempreMilan #ACMilan #Milan - Giampaolesimo : @Gianluca24070 Ma perché la gente più strana la conosci tutta tu, me lo puoi spiegare? (Questo è palesemente Montel… - Luxgraph : Oggi in campo l'Under 19 Nazionale: il programma del 28esimo turno di campionato - PianetaMilan : .@acmilan, i risultati del Settore Giovanile: brilla l’Under 15 | News #SempreMilan #ACMilan #Milan - LucaDColella : RT @CronacheTweet: I ragazzi hanno spesso molto da insegnare agli adulti. Ne hanno dato prova per l’ennesima volta le squadre Under 17 di M… -