Milan, Diaz: “Napoli, sappiamo come batterli” (Di domenica 9 aprile 2023) Brahim Diaz parla di Milan-Napoli, match di andata dei quarti di finale di Champions League che si gioca a San Siro. L’attaccante ha rilasciato una intervista ai microfoni di StarCasinò a Carlo Pellegatti. Diaz ha detto: “Il Napoli è sicuramente una grande squadra, che ha tantissimi mezzi tecnici. Conosciamo la squadra di Spalletti e questa è sicuramente una cosa buona. Sarà una partita equilibrata. Dobbiamo avere noi il controllo della palla, perché loro non sono abituati a stare senza, in questo modo potremo batterli“. Poi Diaz ha aggiunto: “Da piccolo mi piaceva tantissimo guardare una partita di Champions League. Ora posso giocarla in un club storico come il Milan ed è molto bello. Sento di meritare di quanto mi sta capitando. ... Leggi su napolipiu (Di domenica 9 aprile 2023) Brahimparla di, match di andata dei quarti di finale di Champions League che si gioca a San Siro. L’attaccante ha rilasciato una intervista ai microfoni di StarCasinò a Carlo Pellegatti.ha detto: “Ilè sicuramente una grande squadra, che ha tantissimi mezzi tecnici. Conosciamo la squadra di Spalletti e questa è sicuramente una cosa buona. Sarà una partita equilibrata. Dobbiamo avere noi il controllo della palla, perché loro non sono abituati a stare senza, in questo modo potremo“. Poiha aggiunto: “Da piccolo mi piaceva tantissimo guardare una partita di Champions League. Ora posso giocarla in un club storicoiled è molto bello. Sento di meritare di quanto mi sta capitando. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #BrahimDiaz: 'Il #Napoli si può battere in molti modi, ve ne dico uno. #Milan, mi sento da #ChampionsLeague' - ZZiliani : Un #Milan mai visto quest’anno si presenta in versione lunare al Maradona e nella sera più difficile schianta il… - Milannews24_com : Brahim Diaz sceglie il suo gol chiave: «Quello contro la Juventus» - BaccalaroSimone : RT @LucaHoganC: 9 giornate dalla fine stagione 1988-89. Lecce- Milan 1-1 Milan twitter: “ Sacchi pelato di merda miracolato del cazzo,… - NapoliAddict : Milan, Diaz sfida il Napoli: 'Vi spiego come possiamo batterli' #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | AreaNapoli -