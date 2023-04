Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : .@acmilan, Cassano: “Napoli? C’è una cosa che mi fa sperare …” #SempreMilan #ACMilan #Milan #Cassano - Rebus_Milan : @FBiasin Rispondere a Cassano è da idiota, il bollitinho. - Luxgraph : Cassano, è Mourinho show: Real, Inter, Roma e Livaja, il VIDEO - LonigroMarco : Cassano: 'Il Napoli passerà contro il Milan' - Mastiffs16 : @NicoSchira Io nn sopporto ne Cassano ne Mourinho perché sembrano la faccia della stessa medaglia, però Mourinho ad… -

...della Roma ha risposto alle critiche di Antonio. "Lui avrà un problema con me, ma io non ce l'ho con lui", ha detto lo Special One . Qualche giorno fa, l'ex calciatore di Bari, Roma,, ...Antonio(LaPresse) - Calciomercato.itRispondendo a Lele Adani, FantAntonio si è espresso in ... Inter,, Juve, Cesena, Viterbese, Sanmartinese. Si sbaglia Cinque, sei, sette partite con lo ...José Mourinho , infatti, porta la Roma a scavalcare d'un colpo Inter ee a sedersi al 3° ... I titoli di coda sono scintillanti perché, a chi gli chiede delle critiche dial suo gioco , ...

Milan, Cassano: “Napoli C’è una cosa che mi fa sperare …” Pianeta Milan

Milan, un giocatore ritrovato quello visto domenica sera contro il Napoli. Vediamo cosa accadrà durante la sessione estiva del mercato.Botta e risposta tra lo Special One e Fantantonio. «Il suo calcio è zero», dice l’ex calciatore. E l’allenatore della Roma risponde ricordando un episodio avvenuto quando Cassano giocava all’Inter ...