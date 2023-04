Milan anti Napoli: gli stessi del Maradona. Ma Pioli ha due mosse per rendere il Diavolo imprevedibile (Di domenica 9 aprile 2023) I campioni sono loro, quelli che hanno sbancato Napoli, e 140mila occhi l'altra sera a San Siro ne hanno preso atto: se Stefano Pioli non li mette tutti in campo, finisce per disinnescare il suo Milan. Leggi su gazzetta (Di domenica 9 aprile 2023) I campioni sono loro, quelli che hanno sbancato, e 140mila occhi l'altra sera a San Siro ne hanno preso atto: se Stefanonon li mette tutti in campo, finisce per disinnescare il suo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Napoli anti Milan: decisione last minute per Osimhen. E per correre c’è Lozano: Napoli anti Milan: decisione last m… - sportli26181512 : Milan anti Napoli: gli stessi del Maradona. Ma Pioli ha due mosse per rendere il Diavolo imprevedibile: Milan anti… - Gazzetta_it : Napoli anti Milan: decisione last minute per Osimhen. E per correre c’è Lozano #champions - Gazzetta_it : Milan anti Napoli: gli stessi del Maradona. Ma Pioli ha due mosse per rendere il Diavolo imprevedibile #Champions - ilnapolionline : Il Mattino - La formazione azzurra 'anti Milan' secondo il quotidiano - -